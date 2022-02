Boninho faz comentário sobre o Big Fone, mas apaga post - Reprodução

Publicado 18/02/2022 08:05

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt anunciou durante o programa desta quinta-feira que o Big Fone vai tocar ao vivo, nesta sexta, na casa do "BBB 22". Segundo a programação da emissora, o "BBB" vai começar às 22h35 e, a partir deste horário, o telefone poderá tocar a qualquer momento. "Quem atender o Big Fone indica alguém diretamente ao paredão", disse Tadeu.

A dinâmica será assim: Na sexta, uma pessoa atende o Big Fone e indica alguém diretamente para o paredão. No sábado será realizada a prova do anjo. No domingo, o anjo imuniza apenas uma pessoa. Em seguida, a casa será dividida em três grupos. Cada grupo indica, em consenso, um participante dos outros dois grupos. A prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, menos o indicado pelo líder Lucas.