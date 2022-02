Arthur Aguiar fica com medo de reação de Maíra Cardi após comer biscoitos com sorvete - Reprodução/Globoplay/Instagram

Publicado 18/02/2022 13:42

Rio - Convidado pelo Líder Lucas para o VIP da semana, Arthur Aguiar se animou com a visita dos participantes do "BBB 22" ao mercado, na tarde desta sexta-feira (18). No espaço com comida liberada, o ator aproveitou para experimentar diversos lanches como biscoitos, iogurtes e sanduíches.

O artista chegou a fazer uma combinação inusitada ao molhar biscoitos rechados em sorvete, e logo pensou na reação de sua esposa, Maíra Cardi. "Esse é o momento que, se minha mulher estiver assistindo, ela tá se contorcendo", comentou, rindo. Natália ainda questionou se o ex-Rebeldes costumar comer assim em casa e Douglas Silva respondeu pelo colega: "Não".



Fora do reality show, Maíra Cardi viralizou nas redes sociais ao comentar a alimentação do marido no confinamento. A coach de emagrecimento criticou o amado por comer pão logo nas primeiras semanas do programa e reclamou: "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho! 9 kg se foram à toa, 30 dias batalhando nesse corpinho para estar aí, bonito, à mostra pro Brasil inteiro ver e você me comeu pão?? Não faça isso!"