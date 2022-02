Jade com o pai, Carlos Picon - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2022 19:56

Rio - Durante conversa com Laís, Gustavo e Tiago Abravanel na academia, Jade Picon expressou seu desejo em ganhar a prova do Anjo no "Big Brother Brasil 22". A influenciadora que foi líder duas vezes e pode ver fotos da família, espera ganhar um vídeo de apoio do seu pai, Carlos Picon.

"Quero muito ganhar Anjo, sério, se eu ver o meu pai", disse Jade. "Você já viu foto amiga", frisou Laís. Jade então explicou seu receio em descobrir como está sua relação com o pai.

"Tá bom, mas foto de quando ele ainda me amava, agora eu já não sei qual é a situação do meu status com o meu pai [...] Óbvio que ele me ama, mas se eu ver um vídeo dele falando: 'Filha, estou muito orgulhoso de você' aí eu vou ficar muito feliz", afirmou.

Jade Picon, que não revelou para o pai que entraria no reality show, foi questionado por Tiago Abravanel sobre sua reação se Carlos Picon não aparecesse no vídeo. "Aí eu vou falar, é isso então né, gente. Vou começar a fazer que nem a Viih Tube, chamar as pessoas aqui dentro de pai e acabou", respondeu.