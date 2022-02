Laís distorce falas de Douglas Silva e vira piada entre os internautas - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2022 18:12

Rio - Laís virou piada entre os internautas por distorcer algumas falas de Douglas Silva no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Alguns até compararam a médica com a 'Velha Surda', personagem de sucesso da 'A Praça é Nossa', que compreendia as coisas de maneira errada e causava a maior confusão.

Na festa da líder Jade, por exemplo, o ator se declarou para os amigos Paulo André, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Arthur Aguiar. "Não é que vocês sejam aliados, é que eu amo vocês, é amizade, bem séria, séria, séria, papo reto. Independente de qualquer p*rra, é isso, amo vocês, só isso", disse. No entanto, Laís contou para os amigos uma versão bem diferente do que aconteceu. "Tava DG, PA, Tiago, Scooby e Arthur... Viraram e falaram 'aliança fechada, né?'. Bateram as mãos e beijaram um a testa do outro nesse momento", fofocou ela.

Os internautas, então, debocharam da forma como Laís interpreta as falas de Douglas Silva. Algumas marcas publicitárias também entraram na brincadeira. Confira abaixo!

A Laís é a "Velha Surda" da Praça é Nossa. kkkkk https://t.co/p3CV7t5bCt — Mauricio Reis Freire (@maufreire) February 18, 2022

DG: tô com fome

Lais: ele disse que não vão votar em homem — Brennda (@BrenndaFrota) February 18, 2022

dg: eu amo vcs



lais: nossa aliança pic.twitter.com/LSe0QYM084 — (@kunhgenius) February 18, 2022

DG: Engov After reidrata



Laís: Jade, DG te chamou de ingrata#EngovAfternoBBB #BBB22 — #EngovAfterNoBBB (@Engov_Oficial) February 18, 2022