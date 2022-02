Jade com o pai, Carlos Picon - Reprodução/Instagram

Jade com o pai, Carlos PiconReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2022 22:09

Rio - O logotipo da empresa do pai de Jade Picon, participante do 'Big Brother Brasil 22', virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira. É que os usuários do Twitter apontaram uma semelhança com a logo da empresa de mármores, granitos e pedras de Carlos Picon com a suástica. Outros ainda citaram a presença do número “88”. Os dois símbolos remetem ao nazismo.

fotogaleria

"Hoje recebi várias mensagens e marcações nesse logo dos Picon... eu não queria mesmo falar sobre isso, mas vou fazer uma thread explicando minhas impressões sobre o design desse símbolo. É, Tem uma suástica ali", apontou um internautas, que é designer.

É. Tem uma suástica, alí. — Draco! (@DracoImagem) February 18, 2022

Outros usuários, então, se manifestaram sobre a polêmica logo. A família da influenciadora digital e empresária, no entanto, ainda não se pronunciou sobre a situação.

Confira as opiniões dos internautas:

a do site é de fato uma suastica destacada na cara, no insta parece um 88 disfarçado, 2 em um. — Gabriel M. (@Gm_dm) February 18, 2022

como designer eu fico completamente alerta para qualquer coisa que lembre, mesmo que remotamente, um suástica. Quem fez isso sabia que tinha, quem aprovou e pagou também. — Guilherme de Lacerda (@Gui_de_Lacerda) February 18, 2022

esse é o maior combo de símbolos nazistas possíveis em uma logo, duas suásticas e dois 88 — CPX DO EGITO (@egitouh) February 18, 2022