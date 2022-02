Maria - reprodução de vídeo

Mariareprodução de vídeo

Publicado 18/02/2022 16:15

Rio - Expulsa do "Big Brother Brasil 22" na última terça-feira (15), Maria tem começado a ter contato com o mundo real. Em entrevista ao "Rede BBB", a cantora revelou quais foram as primeiras coisas que fez após deixar o confinamento.