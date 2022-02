Vyni, do 'BBB 22', diz que não sente tesão e não tem vontade de transar - Reprodução/Globoplay

Publicado 18/02/2022 17:13

Rio - Após a temperatura subir para alguns casais do "BBB 22", Vinicius chocou os colegas de confinamento ao revelar que não sente vontade de transar. Durante uma conversa com Tiago Abravanel e Elizer, na academia, o cearense afirmou que não uma "pessoa para relacionamentos" e disparou: "Eu não preciso de sexo".

Surpreso com a afirmação do amigo, Eliezer logo questionou: "Você não tem vontade de transar? Você não tem tesão?", ao que Vyni negou. O designer não se conformou com a resposta do bacharel em Direito e insistiu que o brother não poderia dizer que não gosta de sexo sem ter muitas experiências. "Você não precisou ficar com homem para saber que você não gosta", rebateu Vinicius.

Em seguida, Tiago decidiu opinar sobre o assunto: "Faz sentido isso. É estranho para quem já viveu experiências, mas existem pessoas que são assim. Acho eu que ele [Vyni] pode estar enganado. Porque eu acho que ele [Vyni] vai gostar de sexo quando tiver uma boa experiência", disse o ator. Questionado mais uma vez por Eli sobre sentir tesão, Vyni balançou a cabeça negando.