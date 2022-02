Jade Picon e Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Publicado 18/02/2022 15:16

Após Lucas assumir a liderança no "BBB 22", Arthur Aguiar já está conversando com o brother sobre a movimentação do jogo no reality. Enquanto especulava as intenções de voto de Jade Picon nesta sexta-feira (18), o ator analisou que a sister será eliminada caso vá ao paredão.

"Acho que a Jade, acho que as pessoas que estão na lista dela sou eu, você e Gustavo. Não sei qual é a ordem, mas sou eu, você e Gustavo. Então, a gente sempre vai receber voto dela de alguma maneira, até ela sair", pontuou Aguiar.

O ator continuou refletindo: "Mano, vou te ser bem sincero, eu não sei como as pessoas estão vendo o jogo dela lá fora. Porque, comigo, eu posso falar de mim. Comigo, ela errou, e isso para mim é claro, é nítido. Eu só não sei como as pessoas viram isso lá fora".

"Qual que foi o rolê? Porque você tem uma versão e ela tem outra", questionou o estudante de Medicina. "Ela tem uma versão que ela criou na cabeça dela, mano. A versão dela não existe. Por isso que eu acho que, se ela bater, ela não volta. Se eu for Líder, eu vou botar ela", revelou o carioca.

O capixaba seguiu questionando de onde surgiu o conflito entre os dois, ao passo que Arthur explicou: "Mano, ela entrou em uma viagem de que, primeiro, que eu me aproximei dela porque eu queria algo dela, sendo que, quando eu comecei a trocar ideia com ela, ela não tinha nada, mano. Ela não tinha nada, nem ninguém. Ela fazia parte de grupo nenhum".

O ator completou: "O segundo ponto é que ela entrou em uma nóia de que, quando ela ganhou a primeira Liderança, eu não fiquei feliz por ela, que eu fiquei triste porque ela não poderia participar da Prova do Anjo e me dar o Anjo. Ela entrou em uma viagem muito louca, mano. E que, aí, quando ela ganhou o Líder, eu me afastei dela".