Publicado 18/02/2022 15:47

Rio - Após fazer sucesso na trilha sonora do "BBB 22", Thiaguinho será a atração musical da festa deste sábado, dia 19. A voz de "Deixa Tudo Como Tá" levará o pagode para a casa mais vigiada do país em sua quinta apresentação no reality show. O artista promete agitar a celebração deste fim de semana após duas semanas sem shows de convidados.

O repertório de Thiaguinho deve colocar os brothers e sisters para soltar a voz ao som de seus hits, além dos clássicos do pagode. Além de curtirem a apresentação musical, xepa e VIP se unirão para aproveitar o cardápio preparado pela produção do reality, que inclui guloseimas como pipoca, sorvete, chocolate e variados tipos de doces e balas.



Com a repercussão das cenas em que os brothers cantam "A gente não vai errar..." para os eliminados, Thiaguinho se pronunciou em resposta ao internautas que pediam que o cantor proibisse os participantes de cantar sua música. "O dia em que eu pedir pro povo parar de cantar minha música, me prende em casa porque eu enlouqueci! (risos) É cada uma, viu... Canta, gente! Em tudo que é lugar! Música é vida!", declarou em seu Twitter.