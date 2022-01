Brunna Gonçalves reclama de cantoria no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 25/01/2022 17:54 | Atualizado 25/01/2022 17:56

Rio - Parece que os internautas não são os únicos a se irritarem com a cantoria no 'Big Brother Brasil'. Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, também se incomodou com os números musicais dos brothers no programa. A dançarina comentou que não aguenta mais ouvir a cantoria.

“Aqui parece 'High School Musical' gente, uma palavra, uma música”, disse Brunna. O vídeo viralizou nas redes sociais e os internautas sentiram que tinham algum representante das opiniões deles dentro da casa.

Nem a Brunna aguenta mais



“Aqui parece High School Musical gente, uma palavra, uma música” #BBB22 pic.twitter.com/2HbhrpokKK — Tracklist #BBB22 (@tracklist) January 25, 2022

"Subiu muito no meu conceito a sumida Brunna, e muito", disse uma internauta após ver o vídeo dela reclamando. "Eu tô gritando com a Brunna impaciente com o programa, ela já não tá mais aguentando as músicas", disse outro.

"A Brunna definiu perfeitamente esse BBB 22 'Parece High School Musical, uma palavra, uma música!' Olivia Rodrigo, Troy, Gabriela e Sharpay corre aqui!", disse outro.

Nem Gil do Vigor aguenta mais as cantorias. O ex-BBB 21 reclamou das canções no Twitter. "Que raiva desse PPV, aff! Só cantoria meu Deus. Hoje é eliminação minha gente, vão falar de jogo, pelo amor de Deus! Pelo menos hoje", disse.

eu tô gritando com a brunna impaciente com o programa, ela já não tá mais aguentando as músicas KKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/niNndGVpTU — ighu piconna (@ighorsoliveira) January 25, 2022

Que raiva desse PPV, aff! Só cantoria meu Deus. Hoje é eliminação minha gente, vão falar de jogo, pelo amor de Deus! Pelo menos hoje. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 25, 2022