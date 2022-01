Maíra Cardi - reprodução de vídeo

Maíra Cardireprodução de vídeo

Publicado 23/01/2022 21:25

Rio - Maíra Cardi não gostou nada de ver o marido, Arthur Aguiar, comendo pão na cozinha da xepa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, neste domingo. A coach de emagrecimento ficou sabendo da situação através de uma amiga, que brincou: "Enquanto as pessoas acham que você tem medo que ele coma gente, seu único medo é que ele coma pão".

fotogaleria

Em seguida, Maíra publicou um vídeo no Instagram inconformada com a atitude do marido, que 'fugiu' da dieta. "Amor, você não podia ter comido pão! Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho! 9 kg se foram à toa, 30 dias batalhando nesse corpinho para estar aí, bonito, à mostra pro Brasil inteiro ver e você me comeu pão?? Não faça isso!", reclamou. Em outra postagem, ela mostrou Arthur se pesando e a balança marcando 70,8kg. Na legenda, a coach escreveu: "Porque você está comendo pão? Arthur Aguiar, não brinque com meus limites".

Os internautas, claro, tiraram sarro da situação através do Twitter e ainda relembraram as puladas de cerca do ator. "A Maíra Cardi aguenta 16 traições, mas na hora do Arthur comer um pão fica: 'Como você pode fazer isso?', escreveu um. "Eu tô incrédula que a Maira Cardi achou um absurdo que o Arthur Aguiar comeu pão por estar na xepa", disse outro.

Veja algumas reações:

Arthur Aguiar come 16 minas

A Maira Cardi:



Arthur Arthur come um pão de forma no #BBB22

A Maíra Cardi: pic.twitter.com/Ml8uDVeTqp — William De Lucca (@delucca) January 24, 2022

A Maíra Cardi chegando em casa e flagrando o Arthur Aguiar comendo pão #BBB22 pic.twitter.com/Baj7LjS2qP https://t.co/QFvEDo70gc — Luan Peace (@LuanPeace) January 23, 2022

Eu tô incrédula que a Maira Cardi achou um absurdo que o Arthur Aguiar comeu pão por estar na xepa kkkkkkkkkkkkkkkkkkk — acerolinha da quebrada (@cobradecrista) January 23, 2022

A Maira Cardi vendo Arthur Aguiar comer 16 mulheres



A Maira Cardi vendo Arthur Aguiar comer um pão#BBB22 pic.twitter.com/mXkSZQUrGJ — Nate (@NateBitencourt) January 23, 2022