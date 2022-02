Lucas e Eslovênia trocam beijos quentes debaixo do edredom - Reprodução/Globoplay

Lucas e Eslovênia trocam beijos quentes debaixo do edredomReprodução/Globoplay

Publicado 19/02/2022 09:18 | Atualizado 19/02/2022 09:30

Rio - Após curtir a festa que se iniciou com o cooler liberado para os participantes do "BBB 22", Lucas e Eslovênia deixaram os colegas de confinamento para terem um momento íntimo no quarto do Líder. Em determinado momento, na madrugada deste sábado (19), o casal foi para debaixo do edredom e movimentou a cama com beijos e carícias.

Não demorou muito até as câmeras cortarem para outros espaços da casa, mas um diálogo do casal exibido pouco tempo depois sugeriu que a pegação não avançou muito além dos beijos. "Nunca achei que ia ser tão difícil [se controlar]... A gente se beija achando que vai amenizar e piora", comentou Eslô. "Não pode te beijar mais? Não quero parar, eu ainda pedi esse quarto pra gente", respondeu Lucas. "Pior ainda", rebateu a miss.

Depois, o líder da semana desabafou com a sister e confessou que preferia não ter relações sexuais na frente das câmeras: "Acho que esse é um momento muito especial e eu prefiro guardar pra gente, você se importa?", perguntou para a amada, que apoiou a decisão. O casal seguiu agarrado na cama e dormiu junto após a agitação da madrugada.