Tadeu Schmidt imita a 'piscadinha' de Lucas, do 'BBB 22', no programa ao vivoReprodução/Globo

Publicado 19/02/2022 12:18

Rio - Além de divertir internautas ao ser "sequestrado" pelo robô do "BBB 22" , Tadeu Schmidt conquistou a web com outro momento da exibição ao vivo do programa, nesta sexta-feira (18). O apresentador abriu o programa comentando a vitória de Lucas Bissoli na última prova do Líder e não podia deixar de fora a marca registrada do brother: a piscadinha.

fotogaleria

"Desde ontem, temos uma nova liderança. Lucas Bissoli, o nosso 'barão da piscadinha', se tornou o primeiro pipoca a vestir o roupão do líder", anunciou o jornalista. Em seguida, antes de exibir o VT da dinâmica, Tadeu levou uma das mãs à cabeça, flexionando o braço, e piscou com o olho direito, imitando o gesto do estudante de medicina.

Nas redes sociais, os fãs do reality aprovaram a brincadeira e encheram o Twitter de elogios para o apresentador do reality show. "O Tadeu sem dúvida foi a melhor coisa que aconteceu nesse 'BBB'", declarou uma internauta. "Tadeu vai ganhar esse programa na final, merece!", disparou outro perfil. Outra pessoa usou emojis para demonstrar que preferiu a "piscadinha" de Tadeu ao gesto realizado pelo "barão" original.

Confira as reações:

Gente o Tadeu sem dúvida foi a melhor coisa que aconteceu nesse BBB.

OLHA A PISCADINHA



Tadeu o mundo é seu! #bbb22 pic.twitter.com/1JDtlTGa5E — (@aquifalou) February 19, 2022

lucas fazendo a piscadinha:



tadeu fazendo a piscadinha: pic.twitter.com/bEpSsFm9T8 — rapha (@raphaelviicente) February 19, 2022

não mas eu perdi tudo com o tadeu fazendo a piscadinha pic.twitter.com/hmIlG7jlJG — vinicius (@viniciuusmoura) February 19, 2022