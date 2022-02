Tadeu Schmidt é sequestrado pelo ’Robbb’ - Reprodução

Publicado 19/02/2022 08:25

Rio - A edição do vivo do "BBB 22" desta sexta-feira terminou de uma forma diferente. O apresentador Tadeu Schmidt foi "sequestrado" pelo robô "malvadão" do programa e divertiu os internautas nas redes sociais.

Enquanto se despedia do público, a edição contou com efeitos especiais que mostraram Tadeu sendo levado pelo robô. "A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem prova do anjo e mais um festão da casa. Vocês fiquem ligados, o Big Fone é a grande prova de que a qualquer momento o BBB 22 pode surpreender qualquer um", disse Tadeu, ao se despedir.

Foi nesse momento que "RoBBB" pegou Tadeu. "Que foi, me solta! Não é sobre isso não!!!", brincou o apresentador. Mais tarde, Tadeu também falou sobre a brincadeira nas redes sociais. "Só pra avisar que estou bem… Consegui me livrar do Robbb Malvadão e já estou indo pra minha casa", disse.