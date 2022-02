Vyni pergunta tamanho do pênis de Eliezer - Reprodução

Vyni pergunta tamanho do pênis de EliezerReprodução

Publicado 20/02/2022 08:34

Rio - Um pouco depois do início da festa deste sábado, Vyni resolveu trocar de roupa e foi para o quarto Lollipop. Eliezer acompanhou o amigo. Vyni, então, começou uma brincadeira bem íntima e ficou tentando adivinhar o tamanho do pênis de Eli.

fotogaleria

"Acho que tem entre 16 cm e 18 cm, né?", perguntou. "Acertou, isso mesmo", respondeu Eliezer, sem se importar muito com a pergunta. Mas Vyni não parou por aí e perguntou se o amigo gostaria de depilar o ânus. "Pra que eu vou depilar meu c*?", se espantou Eliezer. "rio. "Vai que tu fica com uma mulher que gosta de fazer um fio terra?", respondeu Vyni.

"Eu quero é saber que horas tu viu meu p*ru", rebateu Eliezer. "Deu pra ver a entradinha... Tava cheio de cabelo, parecia uma florestinha", finalizou Vyni.