Publicado 20/02/2022 13:28

Rio - Um comentário polêmico feito por Laís no "BBB 22" ao falar sobre as tranças de Linn da Quebrada movimentou a web no último sábado (19). Internautas criticaram a maneira como a médica se referiu ao penteado após a cantora e atriz assumir seus cachos naturais. "Não sei porque você veio com aquela p*rra daquela trança", disparou a dermatologista ao ver a mudança no visual da artista.

Nas redes sociais, fãs do reality show detonaram Laís e apontaram o teor racista do comentário: "Quando a gente fala de microagressões racistas (que nem são micro), é disso que estamos falando. Nos agridem 'cordialmente' enquanto riem dentro de uma conversa natural. E se a gente aponta o racismo, choram, nos chamam de exagerados, dizem que foi só um elogio", afirmou uma usuária do Twitter.

A equipe que administra as redes sociais de Lina se pronunciou com um longo texto em que explica a importância das tranças para a cantora. "Precisamos fazer o exercício de tomar muito cuidado com a maneira que falamos sobre a estética de mulheres negras. Isso envolve várias camadas, principalmente quando estamos em um país racista como o Brasil. Lina entrou no programa de tranças porque se sente segura e bonita", diz a postagem no perfil da sister.

"Antes de entrar no BBB, Lina ficou muito preocupada se conseguiria fazer as tranças. Realizamos quase que uma operação para que isso acontecesse, porque ela disse que só entraria se estivesse de trança. Tem um significado, sabe?", apontou a equipe da paulista, que encerra: "Lina, suas tranças são lindas. Seu cabelo é lindo. Você é linda".

Após a repercussão negativa da fala de Laís, a equipe responsável pelos perfis da médica também publicou uma nota em que defende a sister, mas assume o erro cometido pela dermatologista. "Laís, minha filha, tu podia fazer jejum de silêncio, para as 'ADMs' terem um dia de paz mulher. Pois até quando você fica 1 minuto elogiando a beleza de alguém, vão pegar e focar nos 5 segundos que você falou o desnecessário.

E foi desnecessário mesmo", começou o texto publicado no Instagram.

"Uma mulher lida como padrão, em uma sociedade preconceituosa, elogiou a beleza de uma mulher negra e trans, e afirmou que queria ter o cabelo lindo igual ao dela. Enalteceu de forma natural e espontânea. Mas ao elogiar, ela acabou falando negativamente das tranças. Mesmo dizendo em seguida, que não achava feia as tranças, e sim que com cabelos naturais, Linn da Quebrada estava lindíssima, ainda sim ela errou."

As "adms" dos perfis de Laís aproveitaram para fazer coro com a equipe de Lina, deixando um alerta para os seguidores: "Nunca tente elogiar alguém, criticando outros pontos que para você, possa ser melhor ou não. Entendemos que Laís enalteceu a beleza natural da Linn, coisa que nenhum participante fez até então, mas ao mesmo tempo, diminuiu as tranças em uma palavra ofensiva. [...] Vamos usar os nossos erros e falhas, para aprender e evoluir. Erramos até tentando acertar, e tá tudo bem. O que não podemos é persistir no erro", concluiu.

