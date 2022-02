Arthur Aguiar - Reprodução do Twitter

Publicado 19/02/2022 22:17

A equipe de Arthur Aguiar se posicionou, neste sábado (19), após a filha do artista, Sophia, de apenas 3 anos, ser atacada nas redes sociais. As ofensas tiveram início após o ator, que está confinado no "Big Brother Brasil 22", da Globo, se tornar o Anjo da semana. Inconformados, alguns internautas passaram a ofender a menina. Em resposta aos heters, a hashtag #SophiaMereceRespeita tomou conta do Twitter.

A campanha teve início logo que o perfil do ator no microblog publicou a frase: "Sophia merece respeito". O pedido ganhou força entre os internautas e o tema se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Ainda na conta de Arthur Aguiar no Twitter, a equipe compartilhou fotos do artista abraçado com a filha. Sophia é fruto do casamento do participante do "BBB22" com a influenciadora digital Maíra Cardi.



Quem também se manifestou sobre o assunto foi a cantora Pocah. No ano passado, a filha da artista carioca também foi alvo de ataques nas redes enquanto ela estava confinada no "Big Brother Brasil 21". "Que nojo dessas torcidas que ficam atacando os filhos de participantes de reality, vocês são baixos e podres", desabafou.