Bárbara Heck e namorado - Reprodução do Instagram

Bárbara Heck e namoradoReprodução do Instagram

Publicado 19/02/2022 20:40

Chiquérrima! Bárbara Heck aproveitou o sábado para curtir um passeio luxuoso ao lado do namorado, Rick Maia. Após ser eliminada do "Big Brother Brasil 22", da Globo, a modelo passou a tarde à bordo de um iate, com direito a vistas paradisíacas e chamegos com o amado.

fotogaleria

"Mergulhei com as tartarugas, ganhei vinho branco e tartar. Isso que é qualidade de vida. Reconstituindo a nossa dignidade. Saí do 'BBB', mas sigo no vip", disse ela ao compartilhar os vídeos em seu Instagram. Antes de ser eliminada do reality show, Bárbara ficou no vip por duas semanas como convidada de Jade Picon, que foi Líder por duas vezes consecutivas na atração comandada por Tadeu Schmidt.