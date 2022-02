Arthur Aguiar - Reprodução de vídeo

Publicado 19/02/2022 17:17 | Atualizado 19/02/2022 17:18

Arthur Aguiar venceu a quinta Prova do Anjo do "Big Brother Brasil 22", da Globo. A disputa, que rolou na tarde deste sábado, foi bem simples. Através de um tabuleiro, os participantes tinham que jogar um dado para avançar na brincadeira e também seguir as ordem dadas pelo jogo. A disputa foi acirrada, mas o ator levou a melhor e poderá imunizar alguém do Paredão que será formado neste domingo.

Mas, além da chance de receber um vídeo da família e ganhar um almoço especial, o brother também definiu o monstro dessa semana! Laís e Larissa foram as escolhidas e terão que ficar vestidos de toca fitas e lápis e se reversar durante a prenda no gramado. Ou seja, quase uma prova de resistência.



Enquanto isso, a primeira liderança do time Pipoca, no "BBB22", aconteceu! Em um prova de agilidade, arremesso e sorte, Lucas levou a melhor e se tornou o Líder da semana, na última quinta-feira. Já na noite de ontem, Brunna Gonçalves atendeu o Big Fode, que pediu para que a dançarina indicasse um participante direto ao Paredão. Com isso, ela optou em colocar Gustavo.