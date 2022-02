Viviane Araújo - Reprodução do Instagram

Viviane AraújoReprodução do Instagram

Publicado 19/02/2022 16:21 | Atualizado 19/02/2022 16:42

Tem mamãe nova no pedaço! Viviane Araujo anunciou na tarde deste sábado que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão. A atriz, de 46 anos, contou a novidade através de um vídeo compartilhado nas redes sociais, Na gravação, ela aparece bastante emocionada.

"Eu estou Grávida! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade! Já não aguentava mais. Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento. Meu sonho se tornou realidade. E tinha que ser com você, meu amor", escreveu a atriz de 46 anos no Instagram, marcando o maridão na postagem. Viviane e Guilherme se casaram no civil em maio de 2021 e reuniram amigos e familiares para a cerimônia religiosa que aconteceu em setembro.



"É a segunda vez que a gente tenta", contou em meio às lágrimas. "Agora deu certo", completou o marido, igualmente emocionado. "Não consigo falar nada agora. Eu tô muito feliz", celebrou Vivi. Em 2020, ela já falava sobre a vontade de se tornar mãe, e, agora, o grande momento chegou!