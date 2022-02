Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 19/02/2022 18:07 | Atualizado 19/02/2022 18:08

o poder da gata! Anitta deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar um série de cliques em que aparece de biquíni, renovando o bronzeado. A Poderosa mostrou algumas imagens da viagem que fez pela Bahia durante esta semana.

Exibindo curvas escultural, a cantora deixou em evidência a marquinha de sol, recebendo uma série de elogios de seus seguidores: "Gata", escreveu um. "Perfeita", comentou outro. Vivendo atualmente nos Estados Unidos, Anitta tem passado a temporada de Verão no Brasil.

Recentemente, ela se apresentou no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio. Bruna Marquezine, Juliette, Gracyanne Barbosa e Juliana Paes foram algumas das celebridades que marcaram presença no evento e até subiram no palco para dançar.