Publicado 19/02/2022 19:50

Gustavo foi o primeiro indicado ao Paredão desta semana. O curitibano entrou na mira de Brunna Gonçalves, que atendeu ao Big Fone, na sexta-feira, e precisou mandar um participantes direto para a berlinda que será definida na noite deste domingo, no "Big Brother Brasil 22", da Globo. No entanto, o rapaz já tem em mente quem gostaria de encarar na disputa pela preferência do público.

Em conversa com Douglas Silva e Lucas, Líder da Semana, o bacharel em Direito afirma que tem Jessilane, Tiago Abravanel e Brunna como alvos para enfrentar no Paredão. "Amanhã vou ter que ter uma troca com vocês. Já que eu estou (no Paredão), vou tentar puxar alguém que eu quero dentro das opções que vocês trabalham", declarou aos parceiros de jogo.



Na sequência, Gustavo revela sua estratégia é encarar participantes que tenham um estilo de jogo diferente do dele. "Eu quero ir com pessoas de jogos opostos ao meu, entendeu? Tipo o Tiagão, é uma pessoa que eu amo aqui dentro, mas eu queria de ir ao Paredão com ele. A Jessi é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu gostaria de ir ao Paredão com ela", listou.

Gustavo concluiu que pretende "devolver a gentileza" da indicação para a dançarina. "A Brunna eu gostaria de ir com ela. Eu gostaria de ir com ela pela postura de jogo", ressaltou. DG entendeu a tática do curitibano, mas não tem Thiago, Brunna e Jessi em seu radar. "Seriam minhas últimas opções", afirma o ator.