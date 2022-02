Paulinha Abelha - Reprodução Internet

Paulinha Abelha Reprodução Internet

Publicado 19/02/2022 19:03

Paulinha Abelha, de 43 anos, segue internada na UTI de um hospital particular de Aracaju, em Sergipe. Neste sábado (19), um novo boletim médico foi divulgado. De acordo com o documento, a cantora segue em coma, mas foram descartadas as possibilidades de doença infecciosa.

Após a investigação com exames complementares, foram afastadas "doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade", como ressalta o documento compartilhado nas redes sociais da banda Calcinha Preta, da qual Paulinha faz parte. O boletim, no entanto, não traz mais detalhes sobre quais doenças seriam essas. Na legenda do post, o grupo pede para que as orações continuem. "Continuem orando e pedindo pela saúde da nossa abelha! Deus está com a gente".

A cantora está internada há nove dias para tratar problemas renais. O boletim médico também informa que a artista "mantém estabilidade clínica". A cantora foi hospitalizada na sexta-feira (11) passada, após chegar de uma turnê com a banda em São Paulo. Na noite desta sexta-feira (18), segundo o boletim, Paulinha continuava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em coma, mas em estabilidade clínica.