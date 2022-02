Pedro Scooby - Globo

Pedro ScoobyGlobo

Publicado 21/02/2022 10:59 | Atualizado 21/02/2022 13:58

São Paulo - Após Pedro Scooby ameaçar desistir do "BBB 22" na madrugada desta segunda-feira, o repórter Ivo Madoglio, do "Mais Você", da TV Globo, apontou que o surfista foi mimado. Em conversa sobre a formação do paredão, Ivo criticou a postura do ex de Luana Piovani, que vem sendo constantemente desaprovado por parte da web por não se interessar pelo reality.

"Já achei um pouco menino mimado. Não é assim que funciona a vida. Ele tem que esperar o que vai acontecer na casa. Vai sair do jogo agora? Tem que abrir o jogo, ter estratégia. Isso é um jogo, eles entraram para jogar sim", disse Ivo, que torce por uma reviravolta de Scooby ao lado de Douglas Silva e Paulo André.

Scooby confessou para Jade Picon que não estava satisfeito com o que estava vivendo dentro do "BBB". "Vontade de meter o pé essa porr*", disse. Jade se assustou com a postura do amigo e lembrou que ele fez uma promessa de que continuaria no reality, deixando Scooby pensativo.

Paulo está no paredão com Brunna Gonçalves e Gustavo Marsengo. Os três estreiam na berlinda e a eliminação acontece nesta terça-feira (22).