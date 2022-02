Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão no paredão do 'BBB 22' - Divulgação/Globo

Rio - Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão no quinto paredão do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo, reality comandado por Tadeu Schmidt. A formação da berlinda começou na sexta-feira quando o Big Fone tocou pela primeira vez e terminou na noite deste domingo com a tradicional indicação do líder e votação da casa comandada.

Depois de muita espera dos telespectadores, o Big Fone tocou pela primeira vez na atuação edição do "BBB 22". Brunna Gonçalves foi mais ágil ao correr e atender o telefone localizado na área externa da casa. A dançarina, então, teve de indicar uma pessoa paredão na própria sexta-feira e optou por Gustavo Marsengo, recém-chegado no reality após confinamento na Casa de Vidro.

No domingo, antes da votação do líder, o anjo Arthur Aguiar imunizou Natália Deodato, quem já foi ao paredão três vezes. Na sequência, o líder Lucas revelou seu voto em Brunna Gonçalves. "Nessas últimas semanas, a gente acabou trocando votos. Mas vai muito além disso. O meu grupo tem sofrido votos e eu vejo a Brunna em uma rede de proteção. Pela casa, ela nunca iria. É uma forma de proteção e para movimentar o jogo", disse ele.

Na sequência, uma votação totalmente inédita movimentou a casa. Os brothers foram divididos em três grupos: votantes no quarto Lollipop (Laís, Brunna, Eliezer, Eslovênia, Jade, Larissa e Vinicius), votantes do quarto Grunge (Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby) e votantes no confessionário (Jessilane, Linn da Quebrada, Natália e Tiago Abravanel).

No quarto Lollipop, os brothers optaram por indicar Jessilane. Já no Grunge, eles ficaram recuaram na decisão de votar em Laís por influência de Gustavo e decidiram votar em Eliezer. Já no confessionário, brothers também ficaram em dúvida entre Laís e Paulo André, mas optaram pelo atleta. Gustavo, que foi emparedado pelo Big Fone, Eliezer e Jessi se livraram da berlinda na Prova Bate e Volta. Paulo André não teve a mesma sorte.

Após dinâmica inédita, Brunna Gonçalves, Gustavo Marsengo e Paulo André formaram o quintão paredão do "BBB 22". Quem deve deixar a disputa por R$ 1,5 milhão?