Gustavo e Douglas SilvaReprodução/Gshow

Publicado 21/02/2022 18:32

Rio - Durante conversa com Gustavo na área externa da casa nesta segunda-feira (21) Douglas Silva refletiu sobre a formação do último paredão, que colocou o affair de Laís, Brunna e Paulo André na berlinda.

fotogaleria "Quando você menos espera, a pessoa que você mais ama está falando mal de você…É um jogo muito maluco", pontou o ator. "Fico feliz em ter ensinado algo", disse Gustavo.

Douglas comentou sobre a movimentação da casa após a entrada de Gustavo no jogo. "Não só isso. Me ensinou algo e me alertou também umas coisas de jogo. Papo reto. E a separar também o game do pessoal. Depois do jogo da discórdia da semana que fui pro paredão, eu estava nesse processo de separar. Eu não entendia, porque lá fora eu não consigo. Não consigo ser falso", disse.