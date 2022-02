Jessi fica chateada após ser votada pelo quarto lollipop - Reprodução Internet

Publicado 21/02/2022 14:43

Rio - O clima não ficou nada bom após a formação do paredão no "BBB 22". Nesta segunda-feira (21), Jessi se revoltou por ter recebido votos do quarto lollipop para ir diretamente ao paredão e conversou com Lucas sobre a "falsidade" das colegas de confinamento. A professora se livrou da berlinda na dinâmica do "bate e volta".

"Povo falso! Cansada dessa falsidade! Vem pedir desculpa, justificar dizendo que era por questão de estratégia, mas o Tadeu não falou pra votar em uma pessoa não. Ele deixou claro que era pra entrar em consenso. E era pra vocês escolherem uma pessoa pra ir direto ao Paredão. Não era sobre voto porque ele veio justificar dizendo que que a imaginou que o Pedro e o PA… Mas não era sobre somar. Era pra escolher em consenso", iniciou a professora.

"E da mesma forma que a gente teve o consenso de escolher uma pessoa que não tinha ido, eles poderiam muito bem ter feito isso. Aí depois vem justificar, dizer que se arrependeu, aí quando vai se explicar diz que não se arrependeu de ter feito. Sendo que é uma pessoa que sempre vota em mim", completou.