Brunna Gonçalves mostra seu cabelo natural pela primeira vez no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Brunna Gonçalves mostra seu cabelo natural pela primeira vez no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 21/02/2022 14:32

Rio - Depois de Natália e Linn da Quebrada, Brunna Gonçalves é mais uma das participantes do "BBB 22" a mostrar seu cabelo natural. A dançarina chegou no reality com diversas laces e, na manhã desta segunda-feira (21), decidiu assumir seus cachos ao tirar a peruca e desfazer suas tranças com a ajuda de Jessilane e Linn da Quebrada, na área externa.

fotogaleria

Depois, Brunna entrou na casa e ganhou uma série de elogios dos colegas de confinamento: "Ficou bonito", disse Lucas. "Caraca, está maravilhosa", declarou Laís. "Amei", comentou Larissa. Do lado de fora da casa, Ludmilla se derreteu pela esposa: "Linda da p*rra", escreveu a cantora em postagem no Twitter.

No início do "BBB 22", Brunna Gonçalves confessou aos brothers que já teve vergonha de seu cabelo natural e chegou a esconder seus cachos até mesmo da esposa: "Eu tô com ela [Ludmilla] há 5 anos e há 3 eu me escondia. Dela, de todo mundo. Só quem via era meu cabeleireiro", contou a dançarina de 30 anos.

A artista ainda revelou que a primeira vez em que se apresentou com seu cacheado natural foi durante um show de Ludmilla no "BBB 21", após a fala racista do cantor Rodolffo sobre o cabelo de João Luiz. "Até o Big Brother passado nunca tinha feito show com meu cabelo, foi a primeira vez. Vi a cara do João e da Camilla e vi que estavam sendo representados", relembrou.