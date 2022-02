Internautas especulam sobre possível repescagem no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 21/02/2022 10:41 | Atualizado 21/02/2022 10:41

Rio - Nos últimos dias, internautas vêm especulando a possibilidade de uma repescagem no "Big Brother Brasil 22" e reunindo pistas de que essa seria a carta na manga de Boninho, diretor do reality global. Além disso, alguns telespectadores revelam querer que haja a repescagem e pedem o retorno de Rodrigo Mussi e Naiara Azevedo. Luciano Estevam e Barbara Deck também já foram eliminados da competição.

Na noite deste domingo, enquanto os brothers formavam o quinto paredão do "BBB 22", alguns telespectadores subiram a hashtag “Queremos repescagem Boninho” entre os assuntos mais comentados do Twitter. Entre os nomes pedidos, os eliminados Rodrigo Mussi e Naiara Azevedo.



"A casa de vidro não funcionou. Queremos repescagem, Boninho", escreveu uma pessoa. "Gente, se tiver mesmo a repescagem quem tem q voltar pro jogo é o Rodrigo, ele vai saber o que fazer com as informações daqui de fora", argumentou outra. "Traz a Nanacita para destruir alguns psicológicos", ponderou uma terceira.



A casa de vidro não funcionou #Queremos repescagem Boninho — negajuju (@jusimonep) February 21, 2022

Gente, se tiver mesmo a repescagem qm tem q voltar pro jogo é o Rodrigo, ele vai saber o que fazer com as informações daqui de fora! A Naiara só vai saber soltar deboche e fzr mais nada, fora q ela vai ter a Jade na mira dela, e o Rodrigo ta "defendendo" a Jade aq fora! pic.twitter.com/JeFAha4OCT — (@Isabely77198303) February 19, 2022

Traz a Nanacita para destruir alguns psicológicos pic.twitter.com/0bbQ1u8Eqq — (@psous_) February 21, 2022

Especulações

Para alguns telespectadores, o diretor Boninho deu algumas pistas que sugerem uma possível repescagem na atual edição, o que teria ganhado força após eliminação de Maria, acusada de agredir Natália Deodato com um balde.

Antes da estreia, Boninho fez suspense ao anunciar um possível "quarto preto", onde os participantes da repescagem poderiam ficar antes de voltar ao reality. Já na última sexta-feira, Tadeu Schmidt terminou o programa sendo raptado por um dos robôs do "BBB". Os dois acontecimentos podem estar ligados a uma repescagem segundo algumas teorias da web.

A fala de Tadeu Schmidt sobre a situação é vista também como uma pista. "Aquela cena assustadora do rob me raptando ao fim do programa, tô aqui pra comunicar e provar que eu cheguei em casa, tomei meu banho, tô aqui! Tô numa boa, tô tranquilo e a salvo... Foram momento difíceis, ele me levou pra um lugar esquisito, que eu não enxergava nada. Sorte que eu ouvi uma voz me chamando 'Ô Tadeu' e aqui estou! A salvo!", brincou Tadeu.

Outra pista é a de que os participantes eliminados não são mais apagados da vinheta do programa global, apenas mudam de cor. Confira: