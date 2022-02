Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 15:24

Rio - Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, usou os Stories do Instagram para ironizar o processo judicial movido pela equipe de Laís Caldas. A coach compartilhou, nesta segunda-feira (21), um trecho no qual a participante do "Big Brother Brasil 22" chama seu marido de "cagão" e "bosta" e comentou sobre a hipocrisia da equipe da médica que a processa por chamar a sister de "falsa".

fotogaleria "Eu tentando entender a equipe da Laís por 'tentar' me processar por chamar ela de falsa enquanto ela chama Arthur de 'cagão' e 'bosta'", escreveu a coach. "Alguém avisa ela que estão em um reality e que devemos dar opiniões o tempo todo sobre o que achamos deles, que se colocaram nessa situação?", acrescentou.

No trecho publicado pela esposa de Arthur Aguiar, Laís afirma que o cantor é "um cagão e um bosta" por não votar em Jade, uma vez que a influenciadora o indicou ao paredão nas duas vezes que foi líder.