Gustavo - Reprodução

GustavoReprodução

Publicado 22/02/2022 08:04 | Atualizado 22/02/2022 08:23

Rio - Como acontece em toda segunda-feira, a noite do "BBB 22" foi marcada pelo jogo da discórdia. Desta vez, os brothers tiveram que colocar um colar azul na pessoa que consideram "seu maior aliado" e um colar vermelho na pessoa que "não ganha de jeito nenhum". Gustavo foi o participante que mais recebeu colares indicando que ele não tem chances de vencer. "Não entrei nesse jogo para ser planta. Fico feliz com essas cinco medalhas", disse o brother. Nesta terça-feira, o ex-casa de vidro disputa a permanência na casa com Brunna e Paulo André.

fotogaleria

Apesar de alguns desentendimentos, o jogo da discórdia seguiu relativamente tranquilo. Laís se exaltou e disparou ofensas contra Arthur Aguiar, afirmando entre outras coisas que o ator "não é homem pra indicar Jade, que é fod* pra caralh*". Na sua vez de falar, o brother deixou claro que não tem nada contra Laís. Ele ainda afirmou que não a conhece e arrematou dizendo que, para ele, Laís era "só a amiga da Bárbara".



Linn da Quebrada, Brunna Gonçalves, Gustavo e Larissa não ganharam nenhum colar de maior aliado. Brunna e Linn da Quebrada também não receberam colares de "não ganha de jeito nenhum".

Discussões de madrugada

O clima esquentou entre Natália e Arthur depois que eles resolveram relembrar a formação do último paredão, em que os meninos do quarto Grunge tentaram salvar Natália e Jessilane, mas ainda assim elas votaram em Paulo André. Jessilane foi indicada pelo pessoal do quarto Lollipop.

Natália tentou explicar o motivo de não terem votado em Laís. Ela acredita que Laís estaria no paredão com Brunna, que é sua amiga e disse que "isso não é legal". "Eu não consigo estar aqui pra ser só o jogo. Eu tenho que estar um pouquinho humana e é isso que eu estou te falando. É igual tu falou, as pessoas tão pouco se lixando pra tu, podem estar pouco se lixando, mas eu quero saber do meu coração", disse a manicure.

"Então, se você está aqui mais humana, ontem faltou [humanidade] pra vocês porque as pessoas que estavam tentando defender vocês, foram as pessoas que vocês atacaram. Enquanto as pessoas que vocês defenderam, foi quem atacou vocês", rebateu Arthur.

Laís e Douglas fazem as pazes

Laís e Douglas Silva também tiveram uma longa conversa. A iniciativa partiu do ator, que queria entender quando começou a rivalidade entre eles. Laís disse que tudo começou quando ela recebeu a informação de que Douglas votou nela em alguma formação de paredão.

"Adoro falar com todo mundo, e não é nem na base do interesse. Ouvi isso de uma amiga que tudo tem um interesse, e eu tenho interesse na amizade quando essa amizade me faz bem [...] Acho que a gente sempre teve uma troca boa muito, cara, sem base de falsidade", disse o ator.

Alguns momentos depois, os dois se entenderam e se abraçaram.