Cintia Dicker e Pedro ScoobyReprodução

Publicado 22/02/2022 14:31

Rio - Cintia Dicker abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta terça-feira (22) e respondeu algumas perguntas sobre a participação do marido, Pedro Scooby no "Big Brother Brasil 22". A modelo avaliou a postura do surfista no jogo.

fotogaleria "Estou amando, ele continua me fazendo feliz todos os dias, mesmo longe de mim. Porque ele é isso, comédia, leal, coração, protetor. Só que ele está num programa em que as pessoas estão jogando, aí, a vontade é de entrar lá e dar um chacoalhão nele, umas dicas", contou.

Cintia também falou sobre a última votação, na qual Pedro Scooby votou em Eliezer ao invés de Laís, e afirmou que o marido deveria jogar junto de Arthur Aguiar. "Jogou muito errado e se deu conta disso. Só acho que ele deveria ouvir mais o titio Arthur", disse.