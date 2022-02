Larissa Tomásia vira piada na internet por conta de suas roupas - Reprodução Internet

Larissa Tomásia vira piada na internet por conta de suas roupasReprodução Internet

Publicado 22/02/2022 11:16 | Atualizado 22/02/2022 11:34

Rio - Uma das maiores dificuldades dos brothers selecionados para o "Big Brother Brasil" é escolher as roupas que eles vão levar para o reality show. Prova disso é que uma participante tem chamado atenção nas redes sociais por conta de seus modelitos "diferentões". Os croppeds usados por Larissa Tomásia, ex-Casa de Vidro, não estão agradando os internautas, que já fizeram várias piadas com os looks da sister na web. É que Larissa usa muitas peças bege ou cor da pele, o famigerado "nude", dando a impressão de que ela está pelada.

"Bota um cropped. Só não bota um igual o da Larissa, tá?", postou a atriz Fernanda Paes Leme no Twitter. ""Larissa está provando no 'BBB' que se o cropped for feio você não reage", brincou um internauta, fazendo referência ao meme "Reage, mulher. Bota um cropped". "Literalmente, colocou o cropped errado para reagir", disse outra pessoa.