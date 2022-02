Ludmilla e Marcos Mion se defendem após internautas criticarem brincadeira com paredão do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 15:17

Rio - Uma brincadeira de Ludmilla e Marcos Mion não repercutiu muito bem entre os fãs do "BBB 22". Na última segunda-feira (21), o apresentador do "Caldeirão" gravou um vídeo para suas redes sociais em que a cantora defende sua esposa, Brunna Gonçalves, que está no paredão desta semana. Alguns internautas ficaram revoltados com a publicação feita no Twitter e acusaram o comunicador de ser imparcial.

Após a repercussão negativa, Mion apagou a postagem e voltou à rede social para se defender dos comentários que recebeu. "Hoje a minha amiga de muitos e muitos anos, Ludmilla, foi gravar o Caldeirão e fizemos uma brincadeira como se ela tivesse 30 segundos pra defender a permanência de sua esposa Bruna no BBB. Nitidamente estávamos nos divertindo nos bastidores do meu programa", começou.

"Não poderia imaginar a reação de uma parte do Twitter cobrando imparcialidade de mim. Não tem nem sentido, mas optei em apagar e me desculpar com todos que se sentiram ofendidos por eu não ter feito vídeo com as família dos outros emparedados", declarou o apresentador.



Na tarde desta terça-feira, Ludmilla também usou suas redes sociais para defender Mion e desabafou sobre as críticas que recebeu pela estratégia que montou para defender a permanência de Brunna no "BBB 22" . "Mion é meu amigo de anos, mas a gente não pode brincar sobre o BBB. Brunna é a minha mulher, mas não posso defender. Mas vocês podem destilar todo o ódio do mundo, brigando por pessoas que nem conhecem e tratando um paredão de um programa de TV como se fosse o julgamento de um crime", escreveu.

"Minha defesa não faz diferença nem da família de todos os outros. Cada jogador vai colher o que plantou no jogo, não confundam isso com vida real. Cancelem o ódio e intolerância e não as pessoas. Vamos nos divertir um pouco! A vida já é pesada demais para vocês pesarem até as coisas que deveriam ser leves", refletiu a artista em sequência de tweets.

Confira:

Não poderia imaginar a reação de uma parte do Twitter cobrando imparcialidade de mim. Não tem nem sentido, mas optei em apagar e me desculpar c todos que se sentiram ofendidos por eu não ter feito vídeo com as família dos outros emparedados.Vídeo apagado.Boa sorte a todos amanhã! — Marcos Mion (@marcosmion) February 22, 2022