Larissa no - Reprodução/Gshow

Larissa no Reprodução/Gshow

Publicado 22/02/2022 20:00

Rio - Em conversa no quarto lollipop nesta terça-feira (22), Larissa refletiu sobre as críticas que recebeu durante o último jogo da discórdia. Na dinâmica, Jessi e Natália deram a medalha de "não ganha de jeito nenhum" para a sister e pontuaram que Larissa afirmou que desejava movimentar o jogo, mas votou em pessoas que já foram ao paredão.

Galeria de Fotos Larissa no "BBB 22" Reprodução/Gshow Larissa no "BBB 22" Reprodução/Gshow Eslovênia no "BBB 22" Reprodução/Gshow Eslovênia no "BBB 22" Reprodução/Gshow "Eu achei justo. Eu acordei hoje de manhã e pensei muito. Elas têm razão. Eu vim no intuito de movimentar o jogo e no início, na primeira semana, eu me senti muito perdida em relação ao jogo, em relação a que eu também estava me sentindo sozinha e ainda me sinto. Eu tenho tido um contato a mais com vocês e é como eu disse antes, que não sou prioridade de ninguém aqui até porque eu cheguei com um mês de programa", desabafou.

Larissa justificou seu posicionamento na última formação de paredão. "Eu vim com o intuito de movimentar o jogo e eu podia ter batido o pé e continuado com meu pensamento, que eu tinha dado a ideia na parte da tarde, que era ir nos meninos e em P.A.", explicou.

Eslovênia comentou que a decisão da sister foi com a intenção de proteger os colegas do quarto lollipop, e Larissa contou que deseja conversar com Jessi sobre o voto na professora. "Eu não tive a oportunidade de conversar com ela desde ontem, mas eu vou conversar com ela. Não é que eu não quis movimentar o jogo. Eu movimentei o jogo, mas eu movimentei da forma que eu achava certo no momento", disse.

"Pra mim, Larissa tá jogando, mas tá jogando com a gente", pontuou Eslovênia. "Eu estou jogando com vocês e estou jogando da minha forma", afirmou Larissa.