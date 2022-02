Pedro Scooby para Jessilane discutem - reprodução da TV Globo

Pedro Scooby para Jessilane discutemreprodução da TV Globo

Publicado 22/02/2022 16:48

Rio - Pedro Scooby e Jessilane discutiram na tarde desta terça-feira, na área externa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O surfista disse no Jogo da Discórdia que a professora era uma pessoa influenciável. Ela, então, quis saber o motivo.

fotogaleria



“O que eu falei que achava você influenciável foi a partir do momento que você me respondeu falando que o DG (Douglas Silva) que é um cara que você tinha tido intimidade, que você tinha trocado, que você tinha tido conversas com ele, você falou que tinha que encontrar motivos nas pessoas para votar. Em vez de resolver...”, explicou Scooby. Jessi negou: “Eu usei isso para falar no Jogo da Discórdia. Mas eu nunca votei no DG. O DG nunca foi opção de voto para mim [...]. Desde o início do jogo e ainda não é”. “O que eu falei que achava você influenciável foi a partir do momento que você me respondeu falando que o DG (Douglas Silva) que é um cara que você tinha tido intimidade, que você tinha trocado, que você tinha tido conversas com ele, você falou que tinha que encontrar motivos nas pessoas para votar. Em vez de resolver...”, explicou Scooby. Jessi negou: “Eu usei isso para falar no Jogo da Discórdia. Mas eu nunca votei no DG. O DG nunca foi opção de voto para mim [...]. Desde o início do jogo e ainda não é”.

Em seguida, a professora ainda relembrou uma situação com o ator. “No Jogo da Discórdia que eu fui contra o DG, foi por conta de uma situação que ocorreu entre eu e ele, que um momento ele falou pra mim que não ia falar sobre jogo e duas semanas depois ele me ofereceu informações sobre o jogo do Tiago. E isso na minha cabeça não fez sentido, por isso dei a plaquinha de esconde o jogo pra ele". O surfista deixou claro que não concorda com as atitudes da sister em relação a Douglas. “Da mesma forma que ele me abraçou ele já abraçou outras pessoas aqui”.

Jessilane, então, perguntou: "E por que você acha que eu sou influenciável no jogo?”. Scooby foi direto: “Porque você não expõe a sua opinião”. A professora rebateu: “Eu não exponho a minha opinião pra você!”. O marido de Cintia Dicker opinou: “Você nunca expõe a sua opinião. A sua opinião sempre fica baseada atrás da opinião da Lina [Linn da Quebrada]!”. Jessi pontuou: “Essa é a sua perspectiva do jogo” . “Minha e de muita gente! Só que a minha diferença é que eu vou lá e falo”, afirmou o surfista.



Logo depois, os dois voltam a falar sobre a relação da goiana com Douglas Silva. “O fato do DG ter me abraçado na primeira semana do jogo, não cria uma responsabilidade moral em mim sobre o DG. Porque parece que o DG ter me abraçado, virou um casamento e que até que a morte nos separe eu não posso fazer absolutamente nada contra o DG, que dá a entender que eu estou sendo de alguma forma, contrária a isso. O que aconteceu na primeira semana não tem que ecoar até o fim do programa. Porque da mesma forma que o DG me abraçou lá no início do programa, aconteceram outras situações que ele foi desrespeitoso comigo". Scooby a interrompeu: "Não, você foi atrás dele quando precisou". Ela negou. "Foi, você foi atrás dele quando ele foi líder, eu vi essa cena acontecendo", insistiu ele.

A sister se explicou: “Vou te falar porque eu fico com um pé atrás. De acordo com a teoria proposta pelo DG, e eu já falei isso pra ele um milhão de vezes, eu tenho que me aliar a pessoas que eu não tenho interesse, que é você, que é o PA... [...] Agora eu tô falando com a minha opinião, não tô me apoiando em ideias de outras pessoas... Ele [DG] traz formar um grupo com pessoas que incluem você, que sempre foi opção minha de voto aqui dentro, desde o primeiro dia. Eu votei em você com as minhas justificativas, eu nem tinha relação com a Linna, nenhuma. E tá gravado, você vai ver qual foi a justificativa que eu usei. Um mês depois eu votei em você usando a mesma justificativa, porque eu não vi nenhuma diferença do primeiro momento para o segundo. Então eu, Jessilane, não acho coerente me apoiar em ninguém que eu voto".

Após ouvir Jessi, Scooby retrucou: "Isso nunca existiu". Após a negativa do brother, Jessilane falou: "Você não tá entendendo o que eu tô querendo te dizer. O que eu tô querendo dizer é que a minha relação é que essa questão do DG estar querendo me proteger e o porquê de eu não aceitar." "Mas eu nem sou aliado dele", argumentou o surfista. "Tá, mas por que que eu não aceito? Porque lá no quarto vocês todos estavam falando sobre criar um grupo", comentou a sister. "Ele me chamou por causa de você. Eu falei pra Natália ontem à noite, aí que você se engana. Ele me chamou por causa de você e da Natália", destacou ele.