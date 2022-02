Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução

Publicado 23/02/2022 08:41

Rio - Brunna Gonçalves deixou o "BBB 22" com 76,18% dos votos. Mas, se a dançarina não foi lá muito bem no jogo, ela tem sorte no amor. A cantora Ludmilla fez uma declaração para Brunna nas redes sociais assim que soube da eliminação da amada.

"Bru, você não soube jogar o game do 'BBB', mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém e nem passou por cima do seu coração. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito. Bem-vinda de volta, meu amor", escreveu a cantora no Twitter.