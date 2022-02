Jade e amigas querem tirar Tiago Abravanel para desestabilizar Arthur Aguiar - Reprodução

Publicado 23/02/2022 09:08

Rio - Com a saída de Brunna Gonçalves e a eliminação de mais um integrante do quarto Lollipop, Jade, Eslovênia, Laís e Larissa passaram a noite desta terça-feira estudando quais serão seus próximos passos no "BBB 22". Depois de muito especular, elas chegaram a conclusão que seria interessante um paredão formado por Lina, Douglas e Tiago. Laís acredita que Tiago será eliminado, já que o neto de Silvio Santos não está comprometido com o jogo.

Jade concordou e disse que a saída de Tiago vai desestabilizar Arthur Aguiar. "Eu amo o Tiago, não voto nele. Mas, caso ele vá e saia pode ter certeza que o Arthur vai ficar muito desestruturado, muito abalado. Ontem mesmo ele falou que 'não sei como eu estaria aqui sem você'. Aí o Arthur vai ficar tipo 100% jogo, sem coração e isso vai acabar afetando ele. Então, é uma estratégia", disse a influenciadora digital.

"E aí vai ser a hora de colocar ele no paredão", finalizou Laís.