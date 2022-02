Laís fala sobre seu affair com Gustavo - reprodução da TV Globo

Publicado 23/02/2022 19:41

Rio - Laís abriu o jogo sobre seu relacionamento com Gustavo, no 'Big Brother Brasil 22', durante uma conversa com Linn da Quebrada e Jade Picon na academia, nesta quarta-feira. A médica acredita que o brother é mais apegado que ela, no entanto, as sisters não concordaram com a declaração.

"Amiga, você está entregue!", disse a cantora. "Tô não. Amiga, eu não sou assim. Eu demoro", afirmou Laís. "Eu tô entregue?", perguntou Jade sobre sua relação com Paulo André. "Não", opinou Linn, que completou: "A Jade está curtindo o momento".

Em seguida, Laís tentou se justificar. "Não. Ele é mais apegado, já percebi isso. Eu estou gostando de estar com ele, tô feliz, mas eu acho que ele é muito mais assim do que eu". A cantora analisou: "Eu acho que você parece mais entregue.. Não que ele não esteja entregue", analisou Linn. "Ele que me chamou para dormir junto, ele que vem me beijar toda vez..", rebateu a médica. "Você está com um semblante apaixonado", afirmou a cantora. "Eu? Eu não! Estou com semblante de que vou ganhar o líder", brincou Laís.