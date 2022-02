Paulo André revela se vai para cama com Jade Picon - Reprodução da TV Globo

Paulo André revela se vai para cama com Jade PiconReprodução da TV Globo

Publicado 23/02/2022 17:22 | Atualizado 23/02/2022 17:42

Rio - Paulo André abriu o jogo sobre sua intimidade com Jade Picon durante uma conversa com Pedro Scooby e Gustavo, na madrugada desta quarta-feira, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Após voltar do paredão, o surfista brincou com o amigo e perguntou se ele iria dormir com a influencer digital.

'Não... Aqui é devagar e sempre', disse ele, aos risos. "Não é sobre isso, não... Já até troquei uma ideia com ela", completou. Scooby, então, falou sobre o relacionamento dos dois. “Vocês tem um química irada, mas de respeito também, tá ligado? De não atravessar os momentos…”, comentou. “Exato”, concordou Paulo André. “É um amor juvenil”, opinou Gustavo. “E está só crescendo. Eles vão cada um na sua bronca, mas cada um cede um pouco“, avaliou o marido de Cíntia Dicker.