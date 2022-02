Silvio Santos e Tiago Abravanel - Reprodução/Instagram

Rio - A produção do "Big Brother Brasil 22" surpreendeu os telespectadores ao "trazer" Silvio Santos e sua câmera escondida para a TV Globo. Na verdade, o humorista Marcelo Adnet imitou a voz do dono do SBT para zoar algumas atitudes de Tiago Abravanel, neto do apresentador, dentro do reality.

Antes do resultado do paredão, uma esquete de humor simulou a existência do "Programa Abravanel", fazendo alusão gráfica e sonora ao "Programa Silvio Santos", do SBT, sem citar explicitamente seu nome. Na cena, Adnet imita a voz do dono do SBT e narra o momento em que Tiago se esconde debaixo de uma escada para dar susto nos colegas de confinamento, mas ninguém aparece e ele é ignorado, "Ele não está com nada", disse Adnet, imitando a voz de Silvio.

Festa de Patrícia Abravanel

Não foi a primeira vez que as duas emissoras interagiram. No último domingo, durante o "Programa Silvio Santos", Patrícia Abravanel preparou uma festa para o sobrinho Tiago Abravanel, que foi representado pela imitação do humorista Alexandre Porpetone. O momento, visto como deboche por internautas, aconteceu após Tiago abrir o jogo sobre a relação dele com as tias e o avô.

No quadro "Jogo dos Pontinhos", a apresentadora "ligou" para Tiago, imitado por Porpetone, e simulou uma conversa com o sobrinho. No reality, ele disse que Patrícia não deveria ter seu número de telefone. "Sai daí, você está perdendo tempo. Sai dessa casa chata e vem para cá", disse ela antes de receber o sósia.

"Tia, eu vim aqui para te conhecer, porque eu só te conheço pelas redes sociais... Paty, faz 33 Natais que não te vejo", ironizou o humorista, que deixou de lado o personagem Cabrito Teves e entrou como Tiago Abravanil para dialogar com a "tia Paty".

"Avisa que é ele! Tiago Abravanel é o novo líder do BBB e nós estamos como? Amando! Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?", escreveu o SBT no Twitter.

"Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão", respondeu a emissora dona do "BBB 22".

Relação familiar

Dentro do "BBB 22", Tiago Abravanel já abriu o jogo sobre a relação com o avô, Silvio Santos. "A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito... Já me doeu demais saber que estávamos comemorando o Natal apenas eu, minha mãe, minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o outro resto da família estava junto. Isso dói em mim, mas já aprendi a lidar com isso", explicou.

Tiago também disse que sempre tentou se aproximar da família do avô, mas não teve sucesso. "Por mais que as pessoas idealizem, por mim, ser a família da capa de revista não é real. Me dói ter que receber a notícia que um primo nasceu pela revista, e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa, sempre me coloquei à disposição".