Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do BBB 22 - Reprodução Internet

Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do BBB 22Reprodução Internet

Publicado 23/02/2022 10:29 | Atualizado 23/02/2022 10:35

Rio - Brunna Gonçalves deu adeus ao "BBB 22" na noite desta terça-feira. Antes de sair da casa mais vigiada do Brasil, ela convidou todos os brothers a irem à sua casa no Rio depois do game. Mas a ideia parece que não agradou a sogra da dançarina, Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, que reagiu por meio do Instagram Stories.

fotogaleria

Ao assistir o programa, Susana ouviu o convite da nora e pediu para que Brunna não leve todo mundo. “Todo mundo não, Brunna. Não, não quero, não, Brunninha. Não me traga essa gentalha para cá não”, disse Silvana, bem-humorada. Confira:



Brunna foi eliminada com 76,18% dos votos em seu primeiro paredão. Após ser indicada pelo líder, Lucas, ela disputou a preferência popular com Gustavo e Paulo André. Na web, ela ganhou fama de "planta", ou seja, de participante que não movimenta o reality, fator que contribuiu para a sua eliminação.