Brunna Gonçalves toma café da manhã no ’Mais Você’Reprodução

Publicado 23/02/2022 10:29

Rio - Brunna Gonçalves, a quinta eliminada do "BBB 22", participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira e conversou sobre sua participação no reality show com Talitha Morete e Fabrício Battaglini. A dançarina saiu do programa com 76,18% dos votos e a fama de "planta". Casada com Ludmilla, Brunna disse que nunca pensou que os fãs da cantora fossem ajudar a mantê-la na casa.

"Seguidor não quer dizer nada, o que quer dizer é a sua trajetória no programa, e eu tenho plena consciência do que eu errei", disse a dançarina. "Deveria ter me posicionado mais, deveria ter aparecido mais, deveria ter construído mais relações, não ficar só ali no meu quartinho, tenho plena consciência disso", completou.

Talitha Morete comentou que estava usando rosa em homenagem a Brunna, mas a dançarina hoje escolheu usar roxo para o "Mais Você". "Eu estou com esse negócio de planta tão aflorado em mim, que tem até uma planta roxinha aqui no cenário. As plantas se conhecem", brincou.

Durante o bate-papo, Brunna confirmou que teve medo do cancelamento e, por isso, ficou mais retraída. A dançarina também disse que tinha medo de que as atitudes dela respingassem na família ou na cantora Ludmilla, com quem é casada.

A influenciadora digital contou que um de seus maiores objetivos era ajudar a família. Ela, inclusive, já começou a reformar a casa dos pais. "Era o top 1 dos meus sonhos. Com muito trabalho e muita força eu consegui. São três andares. É muito dinheiro, vamos por partes, a maioria da casa já está toda reformada. Minha mãe já está morando nela, meu pai também. O que eu mais quero é dar uma estabilidade de vida pra minha mãe, pro meu pai para eles não precisarem mais trabalhar. Eu falei pra minha mãe 'não precisa mais trabalhar, você é responsabilidade minha'. Ela ficou toda boba", disse.

Cabelo

Brunna entrou no programa usando uma lace e, no meio do jogo, mudou o visual. Ela usou os cabelos naturais e foi muito elogiada.

"Eu não consigo me olhar no espelho e ver o mesmo cabelo por muito tempo. Eu passei pela transição para conhecer o meu cabelo de verdade. É um processo muito difícil, só quem passa sabe. Mexe muito com a autoestima da mulher. Quando você consegue passar da transição é um momento libertador", garantiu Brunna, que não vai deixar de usar as laces.

"É a minha melhor versão. Essa sou eu. Mas vocês vão me ver com todos os tipos de cabelos. Nada de rótulos", disse.

Brunna também sorteou alguns brothers para dar opinião sobre eles. Confira o que ela disse:

Lucas: Ah, o plantinha, gente. Mega planta. Super planta. Só ganhou a prova do líder. Vamos agir, se posicionar, parar de ouvir as pessoas e ter personalidade.



Gustavo: Acho ele bom. Eu tinha uma outra visão dele dentro da casa. Achei que ele estava mais tranquilo, mais leve. Mas depois de assistir a alguns vídeos, retiro o que eu disse. Siga com menos sede ao pote.



Arthur Aguiar: Eu acho o Arthur um bom jogador, um bom estrategista, ele influencia bastante a galera. Ele tem que tomar cuidado porque ele pode acabar se prejudicando querendo fazer muitas estratégias. Ele influencia muito as pessoas em tudo.



Eslovênia: Tadinha da minha amiga. Ela sentiu muito. Todo paredão saía alguém do nosso quarto.



Lina: Amo muito. Torço muito por ela. Minha torcida vai pra ela. Ela é muito inteligente, joga muito. Ela tem o poder de te fazer pensar. O jeito com que ela leva a conversa, ela planta uma sementinha que te faz pensar no jogo. Quero muito que ela ganhe pela representatividade.