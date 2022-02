Laís ensina Jade Picon a usar máquina de lavar roupas - Reprodução/Gshow

Laís ensina Jade Picon a usar máquina de lavar roupas Reprodução/Gshow

Publicado 23/02/2022 19:49

Rio - Jade Picon teve uma aula sobre como usar a máquina de lavar roupas na tarde desta quarta-feira (23). A influenciadora perguntou para Laís se poderia colocar as meias pretas na máquina e a médica foi ensiná-la a usar o equipamento.



fotogaleria As participantes foram até a área externa da casa do "BBB 22" e Jade tirou suas dúvidas sobre como a máquina funciona. Laís explicou onde colocar o sabão em pó e o amaciante, os modos de lavagem e o que significam os 'níveis' de roupa.

Jade seguiu questionando Laís. "Precisa colocar água junto do amaciante?". A médica respondeu que não e que o eletrodoméstico escoa o amaciante usando a água encanada.

"Eu coloco sempre no modo 'delicado' para não estragar as roupas", contou Laís. A influenciadora então sugeriu colocar no modo 'pretas', já que estava lavando apenas roupas pretas. "'Rápido' é quando você quer algo rápido?", perguntou Jade. Laís respondeu que sim.

A médica decidiu sair da área externa, mas Jade pediu para voltar. "Calma, eu ainda não terminei minhas perguntas! Eu quero realmente aprender a fazer isso", falou. "Daí quando terminar aqui, vai tá molhada a roupa, né?", questionou Jade. "E daí, o que que faz?", perguntou.

"Sim, quase seca, úmida", disse Laís. "Põe na lavadora, mas tem o risco de encurtar", respondeu a médica. "E quando falam, 'ah, precisa bater roupa', é o que?", perguntou Jade. "Bater é quando lava em tanquinho, aqui não precisa bater", disse Laís, que foi perguntada em seguida sobre o que é um tanquinho.

"É tipo uma maquinazinha diferente. E tem o tanque também, daí você bate a roupa", explicou Laís, sobre a máquina que lava, mas não centrifuga roupas. "Mais uma coisa que aprendi no 'BBB'", comemorou Jade.