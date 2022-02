Cantora Lexa admite ter 'dedurado' traições de Arthur Aguiar para Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 16:53

Rio - As traições de Arthur Aguiar voltaram a movimentar as redes sociais após Maíra Cardi revelar, durante as gravações da "Hora do Faro", que a cantora Lexa foi quem "dedurou" o ator, segundo noticiou o colunista Leo Dias. Na tarde desta terça-feira (22), a artista usou seu Twitter para se pronunciar sobre o assunto e admitiu ter exposto as puladas de cerca do participante do "BBB 22" para sua esposa.

"Galera, vi que estão me marcando em algumas postagens em relação a Maíra e o Arthur. Eu sempre fui muito amiga da Maíra e, como amiga, quando descobri na mesma hora contei", declarou Lexa. "A história explodiu e eu sempre fiquei na minha...", relembrou a funkeira, que completa 27 anos nesta terça-feira.

Em seguida, a artista explica que esteve ao lado da amiga mas preferiu se afastar após o casal reatar o relacionamento. "Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação. Passou um tempo e há uns 5 meses recebi uma mensagem do próprio Arthur me agradecendo por ter falado", relembrou.

"No áudio, ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todo os erros dele… Agora eu e Maíra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio", afirmou a cantora.

Lexa finalizou a postagem reafirmando seu apoio para os pais da pequena Sophia, de 3 anos: "Enfim, só pra esclarecer tudo mesmo. Hoje eu acredito na mudança do Arthur. Porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maira sabe o que é melhor pra ela. É isso, galera!", encerrou.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar assumiram um romance em julho de 2017 e, em dezembro do mesmo ano, o casal selou a união em uma cerimônia que pegou o ator de surpresa. O relacionamento foi marcado por idas e vindas e o casal chegou a ficar separado por 5 meses, reatando pela última vez em outubro do ano passado.

