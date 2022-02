Isabella Santoni - reprodução do instagram

Isabella Santonireprodução do instagram

Publicado 22/02/2022 20:11

Rio - Isabella Santoni, de 26 anos, está curtindo uns dias de descanso em Fernando de Noronha. Através do Instagram, nesta terça-feira, a atriz compartilhou um clique de biquíni na praia da Cacimba do Padre e encantou os internautas com sua beleza e boa forma.

"Perfeição tem nome: natureza", escreveu Isabella na legenda. Não demorou muito para os fãs dela se manifestarem. "Mulherão, você arrasa sempre", disse um internauta. "Que corpão lindo", elogiou outro. "Você é a própria perfeição loirinha", opinou um terceiro.

A atriz está longe novelas desde 'Orgulho e Paixão', em 2018. Na trama, ela interpretou a personagem Charlotte Williamson.