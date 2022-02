Andressa Urach, o marido e o filho - reprodução do instagram

Andressa Urach, o marido e o filho reprodução do instagram

Publicado 22/02/2022 17:47

Rio - Andressa Urach levou um grande susto com seu filho recém-nascido, Leon, na madrugada desta terça-feira. O bebê perdeu o ar após se engasgar. A eterna vice-Miss Bumbum falou sobre a situação através do Instagram Stories. "Nessa madrugada ele se afogou com o próprio ar e não conseguia respirar. Ficou roxinho! Graças a Deus Thiago soube ajudar ele a desafogar”, comentou.

fotogaleria

Recentemente, a loira desabafou em sua rede social sobre as dores que sente no corpo no pós-parto. "Sinto muita vontade de chorar. As dores parecem que nunca vão acabar. Tenho dor a cabeça, na mama direita e no meu útero. Estou tomando bastante remédio, mas, mesmo assim, elas continuam", relatou. Ela também disse para os internautas que tem sofrido para amamentar o filho. "Estou muito mal. Meu Deus. Já chorei tanto, tanto", lamentou.

Leon é o primeiro filho de Andressa com o empresário Tiago Costa. Ele nasceu no dia 11 deste mês, às 20h07, pesando quase 2,5 kg e medindo 46 cm. Além de Leon, Andressa já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de outro relacionamento.