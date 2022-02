Simony durante o podcast - Reprodução/Youtube

Simony durante o podcast Reprodução/Youtube

Publicado 22/02/2022 15:52

Rio - Durante participação no podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro, Simony revelou detalhes da desavença com Carla Perez na década de 1990. A dançarina teria se envolvido com Alexandre Pires, namorado de Simony na época.

fotogaleria O apresentador pediu que a cantora explicasse a briga com a ex-dançarina do É O Tchan. "Eu adoro a Carla Perez e o Xanddy. Na época, a gente era tudo criança, 18, 19 anos... Mas é verdade, eu fui traída mesmo, levei chifrão. (...) Mas não vamos julgar. Ele era novinho, estava no auge de tudo, aconteceu, gente", contou.

"Na época, eu queria matar Carla Perez. Queria colocar ela enforcada, ou tacar Maria Madalena. Na época. Hoje não. Eu gosto muito dela. Tanto é, que a primeira vez que eu conversei com ela, foi quando a vi grávida num programa de televisão. Cheguei perto dela e falei: 'Vamos parar com essas besteiras, porque, você já está casada", acrescentou.

Simony revelou que por conta disso não participava dos mesmos programas de televisão que a dançarina. "A gente ficou sem se falar, não podia nem estar no mesmo programa. Era caso de família, era um trem de voadora (risos). Você gostaria de estar com alguém que você foi traído? Acontece, mas passa, mas sabe por que? Porque a gente entende que tinha que acontecer, que não era para você estar com aquela pessoa, que Deus reserva coisas melhores para você."

Apesar disso, Simony garantiu atualmente as duas possuem uma relação tranquila. "Eu hoje sigo a Carla Perez, adoro o Xanndy, adoro a família dela. Isso são coisas de momento. A gente era criança... Outro dia, ela me mandou um direct com a música da filha dela, que canta, e perguntou se eu podia postar. Eu falei: 'lógico, com maior prazer', porque eu adoro a família dela, eu sigo eles. Na hora a gente fica com raiva, mas passou", finalizou.