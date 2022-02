Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 19:18

Rio - Gil do Vigor compartilhou uma novidade com os seguidores do Twitter, nesta terça-feira (22). O economista e ex-BBB vai palestrar sobre políticas econômicas, em Londres, em junho e celebrou a conquista na rede social.

fotogaleria "Em Junho irei palestrar sobre políticas econômicas em LONDRES!!! IREI PALESTRAR EM LONDRESSSSSSSSSSSSSSS SOBRE POLÍTICAS ECONÔMICAS", vibrou.

Após a passagem de sucesso no "Big Brother Brasil 21", o economista foi o último eliminado antes da final, Gil do Vigor foi para os Estados Unidos cursar seu PhD em economia.