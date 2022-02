Daiana Garbin e Tiago Leifert com a filha, Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2022 17:14

Rio - Daiana Garbin, mulher do apresentador Tiago Leifert, falou sobre o estado de saúde da filha através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira. A jornalista disse que Lua, de apenas um ano, passou por mais uma sessão de quimioterapia e tem reagido bem ao tratamento. A pequena foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer grave e raro na visão.

“Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua. Muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima! A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado (19) e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho. Ela está se recuperando superbem, já está correndo a casa inteira, dando risada. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês. Um beijo enorme", disse Daiana. “Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua. Muitas pessoas perguntando na live como ela está. Ela está ótima! A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado (19) e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho. Ela está se recuperando superbem, já está correndo a casa inteira, dando risada. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês. Um beijo enorme", disse Daiana.

A jornalista e Tiago falaram sobre diagnóstico da filha no fim de janeiro através das redes sociais. "A gente descobriu que a nossa filha, Lua, está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos, muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado, e acaba formando tumores, que podem ser num olhinho, ou como no caso da nossa filha, bilateral", contou Daiana, na época.

A doença da pequena foi o motivo do afastamento repentino de Leifert do 'The Voice Brasil', da TV Globo, já que o casal reside em São Paulo e o programa era gravado no Rio de Janeiro.